Canton du Valais - L’alpinisme féminin au cœur d’une immense fresque à Zermatt

L'alpinisme féminin au cœur d'une immense fresque à Zermatt Lucy Walker, la première alpiniste à conquérir le Cervin il y a 150 ans, et toutes les femmes alpinistes ont été mises en avant cette semaine à travers l'art.

La fresque murale se situe en face de la gare de Zermatt. Thierry Sermier/Art Valais

L’artiste suisso-tunisien Jasm One rend hommage à Lucy Walker, première alpiniste à conquérir le Cervin il y a 150 ans, et à toutes les femmes alpinistes. Sa fresque murale, inaugurée cette semaine, est visible au cœur de Zermatt (VS).

L’œuvre de 18 mètres de haut a été réalisée cet été en deux semaines, «dans des conditions difficiles, entre pluies et températures hivernales», indique l’association Art Valais Wallis dans un communiqué. Elle accueille les visiteurs à leur arrivée dans la station, juste en face de la gare.

Au premier plan figure un triangle bleu symbolisant le Cervin et l’ascension sportive et sociale. À l’intérieur de ce triangle, l’artiste a reproduit une image d’archives de l’alpiniste lors de son exploit.

Visage volontairement coupé

Au second plan, la fresque de 200 mètres carrés présente une femme vêtue d’une robe, gantée de cuir et portant sur son épaule une corde d’alpinisme. «Le visage est volontairement coupé au niveau du nez afin de désacraliser le visuel et permettre à chacun de s’identifier dans cette projection», souligne Art Valais Wallis.

Le titre de l’oeuvre, «No peak rise above her» (aucun sommet ne lui résiste), s’impose de gauche à droite. La phrase se réfère à un poème consacré à l’exploit de Lucy Walker et issu du magazine anglais Punch.

Hommage, la fresque veut aussi rappeler «qu’aujourd’hui encore, les femmes doivent souvent fournir bien plus d’efforts que les hommes pour être considérées». À travers Lucy Walker, Jasm One veut aussi mettre en évidence «la problématique de la fonte des glaciers et l’intertie de l’humanité à changer son comportement face aux défis climatiques»

Musée d’art urbain à ciel ouvert

L’œuvre graffiti monumentale est portée par l’association Art Valais Wallis, dont le but est «de créer le plus grand Musée d’art urbain à ciel ouvert». Fondée par Issam Rezgui (de son nom d’artiste Jasm One), l’association travaille notamment avec les communes, l’État du Valais et un jury international.

La Britannique Lucy Walker a conquis le Cervin le 22 juillet 1871. Le 22 juillet dernier, Zermatt a organisé des festivités en présence notamment de la conseillère fédérale Viola Amherd, et dévoilé une sculpture réalisée par le Bâlois Stefan Mesmer-Edelmann et installée sur la Museumsplatz de la station.

ATS

