Municipalité de Rolle – L’amazone veut concilier pragmatisme et durabilité Brillamment élue sous la bannière Vert’libérale, l’ingénieure Cécile Rod mise sur une politique concrète et dynamique. Anetka Mühlemann

À 30 ans, Cécile Rod (Vert’libérale) sera la première à incarner un parti labellis é «Vert» à l’Exécutif de Rolle. PATRICK MARTIN

Tout sourire en chevauchant son vélo, Cécile Rod déboule à vive allure devant le château. «J’ai de l’énergie à revendre», lâche l’enfant de Rolle. Cette vitalité, elle la mettra au service de sa localité dès qu’elle rejoindra l’Exécutif cet été. La jeune femme de 30 ans sera la première à incarner un parti labellisé «Vert» à cet échelon. En balance entre deux PLR et deux socialistes, la Vert’libérale compte bien faire pencher l’action en faveur de l’environnement.

«Je me suis lancée pour compléter mon engagement personnel», explique la future municipale, qui a remporté la seconde place dans les urnes. Entre les courses à la ferme, la fabrication de cosmétiques maison et même le recours à des couches lavables, cette jeune mère un brin candide veille depuis longtemps à son empreinte. Après une législature au sein du Conseil communal, durant laquelle elle a fait ses armes en s’opposant à la densité de la population prévue au sein du quartier Gare Nord-Schenk avec une défaite à la clé, la Rolloise veut s’investir là où elle peut faire bouger les choses. Les grèves du climat auxquelles elle a participé et le malaise qu’elle y a ressenti ont renforcé sa conviction: «On est dans une telle urgence qu’on ne peut pas et révolutionner le système et améliorer la donne écologique!»