Interview de Valdimar Jóhannsson – «Lamb», un conte animalier et surréel qui séduit

«Lamb», un conte animalier et surréel qui séduit

Les Islandais ne sont décidément pas des gens comme les autres. Loin d’être un jeune débutant, Valdimar Jóhannsson, 44 ans, a l’air d’un roc. Pourtant, «Lamb», conte fantastique animalier, est son premier long-métrage. Un conte fantastique au cœur d’un paysage isolé dans lequel une étrange entité va venir réveiller des rites ancestraux.

Révélation d’une écriture ou film trop poseur pour être honnête? Depuis Cannes, où il a été projeté hors compétition (à «Un certain regard»), le film divise. Nous, on est éblouis. Aussi, lorsque Valdimar Jóhannsson est venu au GIFF présenter son bébé, on a immédiatement demandé à le rencontrer.