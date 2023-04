Diplomatie à la dérive – L’ambassade russe menace un journaliste suisse de prison Les représentants de Poutine à Berne sont de plus en plus agressifs envers les médias locaux. Leur récente cible: un journaliste de la «NZZ». Bernhard Odehnal Thomas Knellwolf

L’ambassade de Russie à Berne, bien protégée et étroitement surveillée, s’en prend aux journalistes suisses. Raphael Moser

S’il était actuellement à Moscou, le correspondant de la «NZZ», Ivo Mijnssen, n’aurait plus la belle vie. Il serait menacé d’une «amende, de travaux forcés ou d’une peine d’emprisonnement allant 2 à 5 ans». L’ambassade russe à Berne a publié cette menace il y a quelques jours en allemand et en russe sur son site internet et l’a rendue publique mercredi sur son compte Twitter.