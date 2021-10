Portrait de Patrick Barbey - L’ambassadeur de l’innovation écoute pousser les start-up

La fusion s’est faite dans le brouhaha mondial provoqué par l’essor du Covid-19. Mais c’est un pas important qu’a franchi l’association Innovaud, il y a dix-huit mois.

Fondée pour soutenir les jeunes entreprises, la petite agence a gagné en épaisseur depuis que l’État de Vaud lui a confié les rênes de la promotion des investissements étrangers et l’implantation des entreprises dans le canton. À sa tête, Patrick Barbey est à l’écoute des besoins de ces deux mondes. On n’est plus à l’époque où l’on cherche à attirer les plus grandes multinationales au bord du Léman. Patrick Barbey ne va pas leur fermer la porte mais, désormais, ce sont les jeunes pousses qui façonnent un pan important de l’avenir économique du canton.