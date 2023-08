Accusations américaines – L’ambassadeur suisse à Washington défend Michael Lauber auprès d’élus La commission américaine Helsinki souhaite imposer des sanctions contre trois Suisses, dont l’ex-procureur général. La Suisse condamne cette demande.

L’ambassadeur de Suisse à Washington Jacques Pitteloud a rencontré Joe Wilson, le président républicain de la commission, et Steve Cohen, l’élu démocrate de la Chambre des représentants occupant le poste le plus élevé au sein de cet organe KEYSTONE

L’ambassadeur de Suisse à Washington Jacques Pitteloud est intervenu auprès de deux parlementaires de la commission Helsinki. Il a «fermement» rejeté les accusations de la commission et condamné la demande de sanctions contre l’ex-procureur général Michael Lauber.

Le diplomate a rencontré Joe Wilson, le président républicain de la commission, et Steve Cohen, l’élu démocrate de la Chambre des représentants occupant le poste le plus élevé au sein de cet organe, a indiqué dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS. Il confirmait une information de la NZZ am Sonntag.

«Inacceptables»

Jacques Pitteloud a clairement fait savoir que la Suisse juge «inacceptables» ces accusations «non fondées» et qu’elle les rejette, a précisé le DFAE.

La commission d’Helsinki – un organe américain composé de représentants du parlement et de l’administration – a demandé fin juillet au gouvernement américain d’envisager des sanctions contre Michael Lauber et deux autres anciens employés fédéraux dans le cadre d’une affaire fiscale. Des Russes sanctionnés auraient été aidés afin d’accéder à des fonds gelés en Suisse.

ATS/SIM

