Portrait d’Ifat Reshef – L’ambassadrice d’Israël n’oublie pas ses années au Caire Spécialiste du Moyen-Orient, l’avocate de formation en poste à Berne a choisi la diplomatie pour apporter sa pierre à la construction de la paix. Francine Brunschwig

Ifat Reshef, ambassadrice d’Israël en Suisse, devant les murs de l’ambassade à Berne. Chantal Dervey

Elle est arrivée à Berne il y a tout juste un an. Ifat Reshef est la première femme à occuper le poste d’ambassadrice d’Israël en Suisse (et au Lichtenstein). Toute mince et fine, le visage encadré par une chevelure blonde mi-longue, vêtue d’un blazer très classique, Ifat Reshef dégage une allure juvénile.