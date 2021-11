Produits naturels – L’ambre gris, cette mystérieuse matière qui vaut autant que l’or Un pêcheur thaïlandais a fait une trouvaille qui l’a rendu riche du jour au lendemain: de l’ambre gris naturel. Très recherché depuis des millénaires. Olivier Wurlod

Pêcheur de profession, le Tha ï landais Narong Petcharat détient entre les mains l’une des matières les plus précieuses et mystérieuses au monde: un bloc de 30 kilos d’ambre gris. Capture d’écran AP/Newsflare

Le 27 septembre dernier, durant une balade sur la plage de la province de Surat Thani en Thaïlande, Narong Petcharat voit sa vie basculer. Ce jour-là, il y découvre une masse bosselée aux tons blanc cassé et légèrement rosés.

Pêcheur de profession, le Thaïlandais de 56 ans comprend rapidement qu’il détient entre les mains l’une des matières les plus précieuses et mystérieuses au monde: un bloc de 30 kilos d’ambre gris. Avec des prix oscillant entre 40’000 et 60’000 dollars les kilos, sa fortune est faite!

Depuis des millénaires, suivant les rares découvertes de morceaux flottant sur les mers ou échoués sur les plages, l’ambre gris est utilisé par l’homme pour ses vertus médicinales, aphrodisiaques mais aussi odoriférantes.