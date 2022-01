Mon épicerie, tout un monde – L’ambulancier iranien devenu épicier un peu par hasard À la tête de l’épicerie Damavand à Pully, Yohann Bidari, que rien ne prédestinait à ce rôle, apprend le métier sur le tas. Emmanuel Borloz

Arrivé en Suisse il y a trente-cinq ans, Yohann Bidari a travaillé dans plusieurs hôpitaux du canton avant de bifurquer dans l’épicerie. ©Florian Cella Florian Cella

Les gens de la région de Pully à qui il manque une dernière chose les soirs de semaine, ou du lait, du vin ou du pain le dimanche, le connaissent tous. Et les personnes qui vont courir dans la forêt de Belmont ne peuvent pas le manquer dans sa tenue de sport jaune fluo, un haltère dans chaque main. Tête et bras de l’épicerie Damavand, dont le nom renvoie à la plus haute montagne d’Iran (5610 mètres), depuis plus de sept ans, Yohann Bidari fait partie du paysage. Au point qu’il est difficile de l’imaginer ailleurs.