Suisse – L’aménagement du tunnel du Lötschberg mis à l’enquête Le Parlement devrait décider début 2023 s’il souhaite maintenir l’aménagement partiel du deuxième tube du tunnel ou s’il préfère opter pour un aménagement complet des deux tubes, réalisable sans longue fermeture totale.

Le Lötschberg est un tunnel ferroviaire de 34,6 kilomètres de long qui passe sous la chaîne alpine du nord entre Rarogne (VS) et Frutigen (BE). KEYSTONE

Le projet qui prévoit l’aménagement du deuxième tube du tunnel de base du Lötschberg sur quelques kilomètres sera mis à l’enquête publique dès lundi. En parallèle, la compagnie BLS continue de développer des plans pour un aménagement total des deux tubes, option qui a ses faveurs.

Le Lötschberg, ouvert en 2007, est un tunnel ferroviaire de 34,6 kilomètres de long qui passe sous la chaîne alpine du nord entre Rarogne (VS) et Frutigen (BE). Actuellement, dès Ferden (VS) et jusqu’à la sortie, soit 21 kilomètres, le trafic ferroviaire se fait sur une voie. Pour des raisons de coût, la Confédération avait renoncé à terminer complètement les deux tubes mais la deuxième voie est déjà en grande partie excavée.

En 2019, dans le cadre d’un paquet de 13 milliards visant à désengorger le rail, le Parlement a estimé que 14 kilomètres supplémentaires entre Ferden et Mitholz (BE) devaient aussi être aménagés. Mais pour que ces «travaux de construction importants» puissent se faire, le tunnel devra être fermé pendant huit mois, indique mardi la compagnie ferroviaire BLS.

La possibilité d’un aménagement complet du tunnel, réalisable sans longue fermeture totale, option qui a par ailleurs les faveurs de la compagnie ferroviaire pour des raisons économiques et d’offres, a donc été remise sur la table. Le Parlement devrait décider début 2023 s’il souhaite maintenir l’aménagement partiel ou opter pour un aménagement complet.

«BLS attend cette décision pour lancer l’appel d’offres relatif aux travaux principaux de l’aménagement partiel», écrit encore la compagnie ferroviaire. Celle-ci effectuera en revanche certains travaux préparatoires nécessaires aux deux solutions à compter de 2022.

Entre 2031 et 2033

Si le Parlement opte pour l’aménagement partiel, les travaux de construction devraient commencer en 2025 et se terminer fin 2031. Les huit mois de fermeture sont prévus vers la fin des travaux. En cas d’aménagement complet, la modification correspondante du projet devrait être mise à l’enquête publique au milieu de l’année 2023. Dans ce cas, les travaux s’étaleront de 2026 à fin 2033

Ces travaux d’aménagement n’ont rien à voir avec les rénovations prévues entre septembre et décembre 2020. Ceux-ci visent à régler le problème d’infiltrations d’eau et de sable qui s’est produit à plusieurs reprises en début d’année.

ATS/NXP