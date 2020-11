Bataille pour la Maison-Blanche – L’Amérique connaîtra-t-elle le nom de son président le 4 novembre? L’issue du scrutin de ce mardi est remplie d’incertitudes et de dérapages potentiels. Tour d’horizon. Jean-Cosme Delaloye, New York

Avec son panneau «Votez ici!» Thomas Salazar incite les gens à aller voter à Las Vegas, dans l’État clé du Nevada. Keystone

L’Amérique a les nerfs à vif à l’heure d’élire son président mardi. L’incertitude sans précédent qui plane sur l’issue du scrutin est attisée par les accusations de fraude électorale formulées par Donald Trump. Elle est aussi alimentée par un vote anticipé record qui laisse présager d’un décompte prolongé ainsi que par une furieuse bataille juridique entre républicains et démocrates. Dans ce contexte, de nombreux observateurs doutent que l’identité du futur président des États-Unis soit connue mardi soir.

Un décompte rallongé

Le vote anticipé record aux États-Unis laisse présager d’un décompte des voix prolongé au-delà du 3 novembre. Keystone

Plus de 96 millions d’Américains ont déjà voté. Le nombre record de bulletins de vote par correspondance et les différentes lois étatiques régissant leur décompte laissent présager d’une incertitude prolongée. La loi de Floride autorise par exemple les autorités étatiques à entamer leur décompte du vote anticipé avant le jour du scrutin. En Pennsylvanie, ce n’est en revanche pas possible. Quant au Michigan, cet État clé a récemment changé sa loi pour permettre aux comtés peuplés de commencer le dépouillement la veille du scrutin.