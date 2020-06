Coronavirus – L’Amérique latine dénombre plus d’un million et demi de cas Aux États-Unis, la hausse du nombre d’hospitalisations dans plusieurs États, dont le Texas, fait craindre une deuxième vague qui ferait encore plus de dégâts.

Le Brésil se situe au deuxième rang mondial en termes de contaminations, derrière les États-Unis. Keystone

Plus d'1,5 million de malades du Covid-19 ont été recensés en Amérique latine, désormais sous la menace d’une crise alimentaire, alors que les marchés chutent à nouveau vendredi, les investisseurs craignant une deuxième vague épidémique aux États-Unis.

Nouvel épicentre de la pandémie, l'Amérique latine et les Caraïbes déplorent plus de 73’000 morts, dont plus de la moitié au Brésil. Le plus grand pays d'Amérique latine, peuplé de 212 millions d’habitants, a franchi le seuil des 40’000 morts et des 800’000 cas confirmés. En dépit de la forte progression de l’épidémie, les centres commerciaux ont rouvert à Rio de Janeiro et Sao Paulo. Le Brésil se situe au deuxième rang mondial en termes de contaminations, derrière les États-Unis.

En Amérique latine, la pandémie «peut nous ramener 13 ans en arrière», a averti Alicia Barcena, secrétaire générale de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). «Nous devons voir comment éviter que la crise sanitaire ne devienne une crise alimentaire», a-t-elle ajouté.

Sur les marchés, la remontée spectaculaire des Bourses européennes et américaines entamée après le plongeon de mars a subi un brusque coup d’arrêt face aux craintes d’une deuxième vague. Vendredi, la Bourse de Tokyo chutait de plus de 2% et les places chinoises subissaient également des pertes importantes. Jeudi, Wall Street avait connu sa pire séance en trois mois, le Dow Jones cédant 6,90%. Les Bourses européennes avaient aussi dévissé.

«Le risque de deuxième vague de l’épidémie inquiète» aux États-Unis, a indiqué à l’AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque. Les États-Unis ont enregistré 941 morts supplémentaires liées au coronavirus dans les dernières 24 heures, portant à 113’774 le nombre de décès dans le pays, selon le comptage jeudi de l’université Johns Hopkins. La hausse du nombre d’hospitalisations dans plusieurs États, dont le Texas et la Caroline du Nord, fait craindre une deuxième vague qui ferait encore plus de dégâts et viendrait ralentir la lente reprise économique.

Réouverture des frontières de l’UE

Outre l'Amérique latine, la pandémie s’accélère aussi en Afrique. «Il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100’000 cas et 18 seulement pour franchir celle des 200’000» atteinte dès mardi, a souligné jeudi le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. «Même si ces cas enregistrés en Afrique représentent moins de 3% du total mondial, il est clair que la pandémie s’accélère» sur le continent, a-t-elle ajouté.

Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 417’000 morts, et infecté plus de 7,4 millions de personnes. Des chiffres officiels sans doute largement inférieurs à la réalité, selon la communauté scientifique. Les États-Unis sont le pays le plus touché. Le cap des 2 millions de personnes infectées a été franchi et le pays continue à enregistrer autour de 20’000 nouveaux cas chaque jour. Le pays comptabilise 113’209 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 41’279 morts, le Brésil (40’919), l’Italie (34’167) et la France (29’346).

Mais en Europe, où les nouvelles hospitalisations et les chiffres des décès sont en chute libre, Bruxelles a préconisé la levée de toutes les restrictions de voyage au sein de l'Union européenne et de l’espace Schengen dès le 15 juin, et la réouverture des frontières extérieures de l’UE dès le 1er juillet aux voyageurs des Balkans occidentaux.

La Commission s’est aussi prononcée pour une réouverture «partielle et progressive» des frontières extérieures de l’UE et de l’espace Schengen après le 30 juin. Le dernier mot sur les frontières appartient toutefois aux États. Le déconfinement se poursuit sur le Vieux Continent. En Espagne, un des pays les plus touchés par la pandémie (plus de 27’000 morts), le Championnat de football a repris jeudi, après trois mois d’interruption, avec un derby de Séville à huis clos, dans un contexte de haute vigilance sanitaire.

Course au vaccin

Dans la course pour la mise au point d’un vaccin, à laquelle participent universités et laboratoires du monde entier, les grandes manœuvres se poursuivent. L’État brésilien de Sao Paulo a annoncé la signature d’un accord avec le laboratoire chinois Sinovac Biotech pour la production d’un vaccin, qui sera testé auprès de 9000 volontaires dès juillet.

«Les études montrent que ce vaccin pourrait être distribué d’ici juin 2021» si les essais s’avèrent concluants, a assuré le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria. Aux États-Unis, la société de biotech Moderna a annoncé que son vaccin expérimental, cofinancé par le gouvernement américain, entrera dans la troisième et dernière phase des essais cliniques en juillet sur 30’000 volontaires.

Moderna et l'université d'Oxford, qui a aussi lancé un essai à grande échelle sur 10’000 volontaires et attend des premiers résultats en septembre, sont parties parmi les tout premiers dans la course mondiale au vaccin.

( AFP/NXP )