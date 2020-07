Coronavirus – Record de nouveaux malades en Chine depuis avril Pékin a enregistré l’apparition de foyers d’infection dans trois provinces. Mais c’est l'Amérique latine et les Caraïbes sont désormais les régions les plus touchées par le Covid-19.

La Chine a enregistré sa plus forte augmentation journalière des nouvelles contaminations depuis avril (archives). KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY

La Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, après l’apparition de foyers d’infection dans trois provinces. Il s’agit de la plus importante augmentation journalière depuis mi-avril. Cela fait plusieurs mois que le pays asiatique, où le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019, a globalement endigué l’épidémie grâce au port du masque, à des mesures de confinement et à une politique de traçage des contacts. Aucun mort n’a été enregistré depuis mi-mai.

Un total de 41 nouveaux malades ont toutefois été recensés dans la région du Xinjiang (nord-ouest), où une flambée épidémique touche la capitale Urumqi depuis mi-juillet, a indiqué le ministère de la Santé. Quatorze cas ont également été enregistrés dans le Liaoning (nord-est). Un foyer frappe actuellement la cité côtière de Dalian, qui accueille depuis ce week-end la moitié des rencontres du championnat national de football, disputées à huis clos.

Situation maîtrisée

La province voisine du Jilin (nord-est), également frontalière de la Corée du Nord, a fait état de deux autres cas locaux. La Corée du Nord a annoncé dimanche son premier cas de contamination, chez une personne qui serait rentrée de Corée du Sud. Le total annoncé lundi pour la Chine est le plus important depuis le 14 avril. Pékin avait alors fait état de 89 cas – la plupart «importés».

La situation est pour l’instant loin de provoquer l’inquiétude dans le reste du pays. Car les précédents foyers d’infection apparus ces derniers mois ont été rapidement maîtrisés par des mesures énergiques. La situation reste maîtrisée au plan national, avec seulement 331 malades dans l’ensemble du pays, a indiqué lundi le ministère de la Santé. Le total officiel de morts reste à 4634.

L’Amérique latine devient la région la plus affectée

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations, soit 4’340’214 cas, selon un bilan établi par l’AFP dimanche à 22 heures à partir de sources officielles. C’est la première fois que le nombre d’infections dans cette région dépasse celui de l'Amérique du Nord, qui compte 4’330’989 cas, essentiellement aux États-Unis, le pays le plus touché au monde avec 4,2 millions de contaminations et près de 150’000 morts.

Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche près de 25’000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions. Il déplore plus de 87’000 morts. En nombre de morts, l’Europe reste en tête, avec 207’933 décès, suivie de l'Amérique latine et des Caraïbes (182’726), et des États-Unis et Canada (155’673).

Malgré une flambée des cas, le gouvernement espagnol s’est voulu rassurant, affirmant que la situation était «sous contrôle» et que les foyers étaient «localisés et isolés», dans une réponse aux États ayant annoncé des restrictions à l’égard de l’Espagne. «L’Espagne est un pays sûr», a insisté la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya.

Londres a annoncé que les passagers en provenance d’Espagne devraient se soumettre à une période d’isolement à partir de dimanche, prenant apparemment de court le ministre britannique des Transports, qui s’y trouve actuellement en vacances. Le Premier ministre Jean Castex a «vivement recommandé» aux Français d’«éviter» de se rendre en Catalogne.

La France repart à la hausse

Des consignes que certains n’ont pas suivies: «On sait qu’on va devoir redoubler de vigilance, faire très attention», dit Jean-Louis T., qui a fait le voyage avec sa femme et leur fils de 15 ans pour passer trois semaines dans une résidence de vacances.

Les chiffres repartent également à la hausse en France, où la circulation virale est en «nette augmentation», avec plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus par jour, a annoncé la Direction générale de la Santé. En Italie, les autorités de la région de Campanie dans le Sud ont durci les règles: dorénavant, ce sera 1000 euros d’amende pour ceux qui ne portent pas de masques dans les espaces clos.

«Aucun pays épargné»

«Aucun pays n’est épargné», avait souligné samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que cette forte augmentation du nombre des cas est due à une transmission élevée dans les zones à forte concentration de population comme sur le continent américain et en Asie du Sud.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 146’463 décès pour 4’178’730 cas. Le Pakistan (plus de 270’000 cas, dont près de 5800 morts) s’est félicité d’une chute de 80% du nombre de décès par rapport au mois de juin. Mais l’OMS a appelé à maintenir la vigilance et à observer des mesures de distanciation physique, à l’approche du festival religieux de l’Aïd al-Adha, vendredi prochain.

Dans les pays qui avaient réussi à endiguer le virus, les chiffres repartent à la hausse. Les autorités iraniennes ont ainsi annoncé dimanche 216 morts supplémentaires et appelé la population à redoubler de vigilance contre le virus, afin d’épargner les soignants, gagnés par «la fatigue». L’Australie a connu son jour le plus meurtrier dimanche, avec dix décès et une augmentation du nombre des cas malgré des mesures sévères de confinement.

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche qu’il n’allait pas lancer la première balle à l’ouverture d’un match de baseball des New York Yankees prévu le mois prochain «en raison de (sa) forte focalisation sur le virus chinois».

Compétitions suspendues

En Amérique latine, les annulations de festivités et d’événements sportifs se multiplient. La traditionnelle fête de fin d’année à Rio de Janeiro, qui rassemble des millions de spectateurs sur la plage de Copacabana pour admirer les feux d’artifice, a été annulée, et Sao Paulo a reporté sine die son carnaval.

Le Panama a renoncé à organiser la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans, qui devait avoir lieu début 2021, ainsi que les Jeux sportifs d’Amérique centrale et des Caraïbes de 2022.

Au Japon, un match du championnat de football (J-League) a été reporté dimanche à la suite de découverte de cas de coronavirus dans les effectifs d’une des deux équipes, une première depuis la reprise de la compétition au début du mois. Et au Vietnam, les compétitions locales de football ont été suspendues dimanche après l’annonce du premier cas de coronavirus en près de cent jours.

Avec plus de cinq millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d’un tiers de ceux qui ont été déclarés depuis le début de la pandémie, la maladie a fait au moins 645’715 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à midi (heure suisse).

