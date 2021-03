Traitement des patients contaminés – L’Amérique prête à injecter un anti-Covid né au Tessin Dépendant du groupe Vir, le labo Humabs est en passe d’homologuer sa monothérapie aux États-Unis. Ce n’est pas le cheval joué par Berne. Pierre-Alexandre Sallier

Davide Corti, responsable scientifique de la recherche sur les anticorps du groupe Vir, en train de retirer des extraits congelés dans de l’azote liquide, au sein des laboratoires de la filiale Humabs BioMed à Bellinzone. MARIAN DUVEN

C’est le labo suisse oublié sur le front du Covid-19. Basé à Bellinzone, Humabs BioMed est pourtant à l’origine d’un traitement anti-Covid sur le point d’être adopté par les hôpitaux américains. Sa maison mère californienne, le groupe Vir Biotechnology, a déposé une demande d’homologation d’urgence auprès des autorités. Un feu vert est attendu dans les prochaines semaines.

Efficace à 85%

Contrairement aux vaccins, les thérapies à base d’anticorps monoclonaux sont destinées à des patients testés positifs et présentant des risques de développer une forme grave du Covid. La monothérapie développée par la branche tessinoise de Vir, en partenariat avec le géant britannique GlaxoSmithKline (GSK), a montré une diminution de 85% des hospitalisations et des décès, des études complémentaires confirmant sa capacité à neutraliser les variants du virus. Il y a quinze jours, un comité indépendant a mis un terme aux essais cliniques sur plus d’un demi-millier de volontaires, en raison des «preuves manifestes d’efficacité».