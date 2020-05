Mission historique – L’Amérique repart à la conquête de l’espace Ce mercredi, SpaceX doit lancer, en coopération avec la NASA, une fusée avec deux astronautes. Une première depuis la fin du programme de navettes spatiales en 2011. Jean-Cosme Delaloye New York

(AP Photo/Chris O'Meara) keystone-sda.ch

Doug Hurley, 53 ans, et Bob Behnken, 49 ans, s’apprêtent à écrire ce mercredi une nouvelle page de l’histoire spatiale américaine. À 16h33 (20h33 en Suisse), les deux astronautes de la NASA décolleront de Cap Canaveral en Floride à bord de la capsule Crew Dragon. Ils seront propulsés par une fusée Falcon 9 développée par SpaceX, la compagnie du milliardaire Elon Musk. Dix-neuf heures plus tard, ils doivent rejoindre dans la Station spatiale internationale deux astronautes russes et un américain, arrivés à bord d’une fusée russe Soyouz.