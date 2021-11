Le nouveau renfort du LS se confie – Lamine Koné: «Je ne suis ni Messi ni un sauveur» Défenseur central, le Franco-Ivoirien a fait toute sa carrière en France et Angleterre. Le voici à la Tuilière, où son expérience sera précieuse pour permettre à Lausanne de quitter la zone rouge. Nicolas Jacquier

Lamine Koné se voit « comme un grand frère, prêt à encadrer ». VQH

Depuis sa prise de pouvoir à l’automne 2017, Ineos a déjà transféré une cinquantaine de joueurs à Lausanne. La plupart du temps, force est de reconnaître qu’il s’agissait là de seconds couteaux, voire d’éléments en devenir sur lesquels le club vaudois avait choisi de miser en les plaçant en vitrine dans notre championnat.

C’est dire si l’engagement de Lamine Koné, défenseur franco-ivoirien de 32 ans au pedigree impressionnant tranche avec l’ordinaire. Voir débarquer à la Tuilière un joueur passé par la Premier League anglaise et la L1, voilà qui vous cadre un bonhomme et permet de mieux situer à qui l’on a affaire. On s’en est expliqué avec lui.