Le secret des couples qui durent – L’amour toujours? Ça se travaille! Les couples solides et heureux à long terme, ça existe. Évidemment. Mais cela implique un certain savoir-vivre amoureux et que chacun y mette du sien. Saskia Galitch

En Suisse, trois mariages ou partenariats enregistrés sur cinq sont voués à durer à long, voire très long terme. Getty Images/PhotoAlto

Roméo et Juliette auraient-ils surmonté les épreuves de la vie? Seraient-ils restés aussi follement amoureux après avoir vécu des années ensemble? C’est possible. Car n’en déplaise aux grincheux, les Allison et Noah de la romance cinématographique «N’oublie jamais» sont bien plus nombreux qu’on veut bien le croire. L’Office fédéral des statistiques le confirme, d’ailleurs, puisque actuellement, trois mariages ou partenariats enregistrés sur cinq sont voués à durer à long, voire très long terme.

Quels sont les «trucs» de ces couples solides? Comment réussir à parcourir ensemble un chemin souvent caillouteux et semé d’embûches sans que le conte de fées des débuts ne vire au cauchemar? En ce dimanche de Saint-Valentin, le point avec Caroline Kruse, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple et auteure de nombreux essais à succès, dont le tout récent «Savoir-vivre amoureux - Les secrets des couples qui durent» aux Éditions du Rocher.