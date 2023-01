Sols souillés à Lausanne – L’ampleur de la pollution aux dioxines déroute les autorités De nouveaux chiffres sur les zones touchées par les dioxines ont été révélés. 4000 parcelles sont concernées. Le travail de dépollution s’annonce colossal. Dominique Botti

Le canton de Vaud et la Ville de Lausanne déploient les gros moyens pour gérer cette pollution aux dioxines. De d. à g.: le conseiller d’État Vassilis Venizelos, le vétérinaire cantonal Giovanni Peduto, le secrétaire général de la Direction lausannoise de l’environnement Jeremias Blaser, le chef de la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural Sylvain Rodriguez et le médecin cantonal Karim Boubaker. ARC Jean-Bernard Sieber

Les autorités ont présenté jeudi le résultat des dernières analyses de la pollution aux dioxines des sols à Lausanne. Les chiffres donnent le tournis. Et plus les analyses permettent d’affiner l’étendue des dommages, plus les restrictions et interdictions augmentent. Le Canton et la Ville restent pourtant relativement démunis en matière de politique sanitaire et d’assainissement. Cette contamination est en effet totalement inédite en Suisse: beaucoup de questions restent sans réponse. Présentation des enjeux.