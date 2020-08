Paroles paroles – Lamy, Miou-Miou, double dames en Corse Les deux actrices ne s’étaient jamais croisées dans un film, «Belle-fille» les a réunies. Depuis, elles font même la promo ensemble. Pascal Gavillet

Alexandra Lamy et Miou-Miou dans «Belle-fille», une complicité qui rejaillit à l’écran. DR

L’interview devait être commune, elle a finalement été légèrement différée. D’abord avec Miou-Miou et juste après avec Alexandra Lamy. Elles partagent l’affiche d’une comédie sympa et inédite côté casting. Dans «Belle-fille», Miou-Miou considère Alexandra Lamy comme sa belle-fille parce qu’elle a passé une nuit torride avec son fils, décédé juste après.

Absurde, mais c’est bien le point de départ d’une histoire rocambolesque. Deux actrices, deux tempéraments qui se marient bien, auxquelles nous avons posé presque les mêmes questions. Quitte à se risquer en terrain glissant lorsqu’on parle des César à Miou-Miou.

Miou-Miou, quel type de belle-mère êtes-vous?

Ouh là, je ne me suis jamais posé la question. Parce que je n’ai jamais vécu cela. Pour ce film, comme d’ailleurs pour tous les films, je n’ai pas songé à ma propre vie. Je reste juste à l’écoute du reste du monde. J’essaye de me préserver. Mais à vrai dire, je n’y arrive pas. Je me réveille chaque matin en me disant que tout est vain.

Et vous, Alexandra Lamy, quel type de belle-fille êtes-vous?

Le genre qui fait en sorte que tout se passe bien. Mais tout dépend aussi de la belle-mère que vous avez en face. Ce que j’aime bien dans ce film, c’est que pour une fois, l’héroïne peut choisir sa famille.

Comprenez-vous vos personnages respectifs?

Miou-Miou (M.M.): Elle est dans le déni. Pour ma part, je la comprends, mais heureusement, je ne connais pas cette situation. Elle a besoin d’adopter cette belle-fille, sans se poser de questions. Ce qui me plaît là, c’est que cela amène plein de quiproquos sans que la sincérité du propos soit altérée.

Alexandra Lamy (A.L.): L’une est le complément de l’autre. Mon personnage de belle-fille est embarqué malgré elle dans un scénario qu’elle n’aurait pas imaginé. Mais il y a un troisième personnage, dans ce film. C’est la Corse.

Comment avez-vous été choisies pour ce film?

M.M.: J’ai été surprise qu’on m’appelle pour ce rôle. Je m’imaginais la veuve corse avec tous ses clichés, le voile noir, le silence de circonstance, un caractère rugueux. J’étais loin de la vérité. J’ai rencontré la réalisatrice, Méliane Marcaggi, et me suis vite rendu compte que le personnage serait aux antipodes de ces a priori.

A.L.: Je connais Méliane depuis quatorze ou quinze ans. Je sais qu’elle a écrit ce scénario depuis longtemps. Je l’ai tout de suite aimé. C’est bien ficelé, avec ce mélange constant de quiproquos et de malentendus. Puis j’ai rencontré Miou-Miou.

Justement, comment cela s’est passé entre vous?

M.M.: Je me réjouissais, car Alexandra n’a pas la réputation d’une emmerdeuse, contrairement à d’autres. Elle installe un climat de rire et d’énergie communicative. Tout en étant très disciplinée. Au moment de la prise, elle est là, pas besoin de l’attendre.

A.L.: J’ai beaucoup aimé travailler avec Miou-Miou. J’étais un peu intimidée, voire traqueuse, mais nous avons fait un déjeuner pour briser la glace. Pour moi, Miou-Miou, c’est la femme qui synthétise toutes les femmes. En réalité, elle est très simple et moi sans doute trop volubile. Donc au final, c’était un bonheur.

Comment s’est passée la préparation du film?

M.M.: Nous avons répété séparément. Tous les dialogues ont été passés en revue avec Méliane, et on a changé certaines choses. Elle est perfectionniste mais toutes les propositions qu’on peut lui faire l’intéressent. Ce qu’il y a de bien, c’est qu’elle n’est pas intimidée. Donc une certaine familiarité, dans le bon sens du terme, s’est rapidement installée.

A.L.: Quand j’ai lu le scénario, j’ai tout de suite remarqué que Méliane avait pensé à moi. Après, le travail était extrêmement cadré. Il n’y a pas du tout place pour l’improvisation avec elle.

Alexandra, avez-vous un type de rôles idéaux?

Disons que j’aime bien tout ce que j’ai fait. J’y ai chaque fois pris beaucoup de plaisir. D’une manière générale, j’aime bien être surprise. Aujourd’hui, j’ai le luxe de pouvoir choisir. Car je ne suis pas sûre qu’une actrice soit capable de tout jouer.

Quel est votre rapport aux César, à toutes les deux? Je sais par exemple que Miou-Miou, vous avez été nommée dix fois, l’avez remporté une fois en 1980 pour «La Dérobade», mais vous avez toujours refusé d’assister à la cérémonie.

M.M.: En général, je ne veux même plus en parler. Je suis totalement indifférente à cette cérémonie. Je répète que je m’en fous depuis les années 80 et on me repose chaque fois la question. Je les ai vus naître, les César. Si je suis bien dans un film, je n’ai pas besoin qu’on me récompense pour cela. Mais j’arrête d’en parler, j’en dis trop, là.

A.L.: Moi je dirais qu’on ne fait pas ce métier pour les César, mais que lorsque cela nous arrive, on est très content. La plus belle récompense reste le public, lorsqu’il vient nous voir. Tous les acteurs et actrices disent la même chose. Entendre une salle rire, par exemple, cela me donne envie de pleurer de joie. D’autant plus aujourd’hui avec tout ce qui se passe. Là, je parle de plusieurs avant-premières de «Belle-fille», que le public a franchement aimé.

Alexandra, qu’est-ce qui vous déplaît sur un tournage?



Je cherche. Ah oui, les acteurs qui ne savent pas leur texte.

Miou-Miou: «Il faut savoir tourner la page» Afficher plus Parler de ses premiers films? Elle le fait volontiers. En revanche, pas question de les revoir, ni au cinéma, ni à la télévision. Miou-Miou ne vit pas dans son passé, elle n’a pas le culte de la personnalité ni de sa carrière. La filmographie est pourtant impressionnante et compacte, avec une prédilection pour les comédies, genre qui lui va comme un gant. De l’ancienne révélation du Café de la gare, de la comédienne dérangeante des «Valseuses» puis césarisée pour «La dérobade», il reste un parcours impressionnant. L’actrice a par ailleurs su rester présente dans le cinéma français et refuse de parler de seconds rôles. «J’ai rarement tenu des petits rôles. D’ailleurs, on ne m’en propose pas tant que ça», déclare-t-elle sans hésiter. Quel regard portez-vous sur votre carrière? Pas de regard. J’ai la chance incroyable de ne pas être nostalgique du tout. Mais alors pas du tout. Il faut savoir tourner la page sur ce qu’on a fait. Ne rien regretter. Je ne sais pas quoi penser de mon parcours. C’était une belle vie professionnelle, voilà. Ce sont les autres qui m’ont choisie. Et si ça se passe mal, car il arrive que certains tournages se passent mal, eh bien ça ne dure que deux mois. Les films que je tourne, je les vois à leur sortie. Pour pouvoir en parler, pour la promo. Ensuite, plus question. J’aurais trop peur de ne voir que mes défauts. Dans «La Femme flic» de Boisset, vous étiez quand même une pionnière, l’une des premières femmes à jouer une policière. Oui, il y a même des gens qui dessinaient des moustaches d’Hitler sur les affiches sur mon visage. CRS = SS, vous connaissez la formule. Juste après, j’ai fait «La dérobade», dans le rôle d’une prostituée. Ce fut un tournage particulièrement éprouvant. Le rôle était dur, les conditions de travail aussi. Il faut dire que lorsqu’un acteur (ndlr: le comédien Daniel Duval avait réalisé le film) fait la mise en scène, ça peut être compliqué. P.G.