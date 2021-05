Depuis ce samedi, les projets pilotes de régulation du cannabis sont autorisés par la Confédération dans toute la Suisse. À l’instar d’autres cantons, Genève aura le sien d’ici à 2022, avec ses particularités. Interview du professeur Daniele Zullino, chef de service du Service d’addictologie au département de santé mentale et psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève.

Comment les usagers du projet pilote auront-ils accès au cannabis?

L’ordonnance délivrée par le Conseil fédéral ne prévoit pas de mettre en place des projets autour de l’usage médical du cannabis mais plutôt de la consommation festive. Nous sommes en train de redéfinir notre protocole, donc rien n’est acté définitivement. Mais on ne se dirigera pas vers des «cannabis social club» comme en Espagne, ou des produits venus en pharmacie, comme à Bâle. Il ne sera pas non plus question de consommer sur place. Nous proposerons probablement un modèle associatif, avec des membres enregistrés.