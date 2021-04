Portrait de Gregory Chapuisat – L’anarchitecte est accro à l’éphémère Le bâtisseur de cabanes initiatiques ne cesse de repousser les limites de l’expérience artistique. Anetka Mühlemann

L’aîné des Frères Chapuisat construit une sculpture de bois pour l’exposition en plein air Art Môtiers 2021. JEAN-PAUL GUINNARD

Debout sur la butte où il construit en enchevêtrement boisé pour l’Art en plein air de Môtiers, Gregory Chapuisat respire la force tranquille. Le grand barbu à la carrure solidement charpentée est doué d’une telle sagesse intuitive que, face à lui, on a l’impression de se trouver au pied d’un chêne. «Le bois, c’est magique. Il est solide et vivant», appuie de sa voix grave l’artiste au credo sans équivoque: «In wood we trust.» Placé sous le signe du Covid, ce «temple» enveloppera un «message plein d’espoir» porté par les cinq éléments. C’est en y pénétrant et en s’en imprégnant que le public pourra pleinement découvrir cette œuvre réconfortante en devenir.