Monde professionnel en Suisse – Lancement d’une initiative pour un salaire minimum en Valais 4000 signatures sont nécessaires pour pouvoir l’établir à 22 francs de l’heure. Les initiants ont une année pour y arriver.

En Suisse, cinq cantons ont déjà introduit un salaire minimum, dont Neuchâtel, le Jura et Genève. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Une initiative pour un salaire minimum cantonal a été lancée vendredi en Valais. Elle vise un salaire minimum de 22 francs de l’heure, excepté pour le secteur de l’agriculture (18 francs). Les initiants, ont une année pour récolter les 4000 signatures nécessaires.

«Œuvrer pour l’introduction d’un salaire minimum en Valais, c’est avant tout une question de dignité, car il n’est tout bonnement pas acceptable que des personnes travaillant quotidiennement doivent subir des conditions de vie précaires», a déclaré devant la presse réunie à Sion Adrien d’Errico. Le président du comité de l’initiative est également membre du comité directeur du POP, parti qui, en octobre 2021, a relancé l’idée d’un salaire minimum généralisé dans le canton.

Il a trouvé des partenaires et aujourd’hui le projet est porté par «une union bilingue» de représentants du monde politique et syndical. En Suisse, cinq cantons ont déjà introduit un salaire minimum, dont Neuchâtel, le Jura et Genève.

ATS

