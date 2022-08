Édition lausannoise – Lancer sa petite entreprise, pour l’amour du livre Lausanne fourmille de micro-éditeurs. Exemple avec trois maisons qui travaillent avec des moyens inversement proportionnels à leur dose de passion. Caroline Rieder

Presses Inverses: les petits nouveaux facétieux

Alexandre Metzener (à gauche) et Antoine Viredaz conçoivent les livres des Presses Inverses chez eux. © Olivier Vogelsang

Antoine Viredaz et Alexandre Metzener sont entrés dans le monde de l’édition par hasard. C’est arrivé comme un cadeau de Noël… qu’ils voulaient faire à leurs proches en 2019. «On cherchait une idée un peu différente. J’étais en train de travailler sur les poèmes du Grec Léonidas de Tarente, raconte Alexandre, linguiste. Je les ai traduits, on a mis en regard le texte grec et la version française, et notre ancien colocataire a fait les illustrations (ndlr: signées Guy Lee Guily).»