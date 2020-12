Mobbing aux CFF – Lanceur d’alerte, il se retrouve à l’aide sociale Après avoir dénoncé des dysfonctionnements aux CFF, un ex-employé a perdu son travail et son logement. Il est aujourd’hui criblé de dettes. Antoine Grosjean

En deux ans, le lanceur d’alerte a tout perdu. Samuel Schalch

C’est l’histoire d’un lanceur d’alerte genevois qui a tout perdu: son travail, son logement et même le droit de voir sa fille. Aujourd’hui, il se retrouve à l’aide sociale, logé à l’hôtel et criblé de dettes. Depuis un peu plus de deux ans, Hasan* vit une descente aux enfers. Il n’en veut pas seulement à son ancien employeur, les CFF, mais aussi au syndicat SEV, qu’il accuse de ne pas avoir fait le nécessaire pour le défendre.

Tout commence en août 2018, lorsque Hasan dénonce devant la hiérarchie une situation que lui et une dizaine de collègues du service du nettoyage des trains, à Cornavin, jugent intolérable. Ils accusent deux de leurs chefs de mobbing, de corruption, de proférer des insultes à l’égard de leurs subalternes et d’autres traitements dégradants. Moins de deux mois plus tard, Hasan se fait licencier avec effet immédiat. Les CFF lui reprochent d’avoir porté, sans fondement, de graves accusations à l’égard de ses supérieurs.