Art à Lausanne – L’ancien abribus de la Maladière au cœur du «Moderne» Le vestige de l’Expo 64 accueille expositions, conférences et ateliers pour éveiller la curiosité sur ce qu’on appelle l’architecture moderne. Jusqu’au 10 juillet. Laurent Antonoff

Le projet artistique et architectural Maladière Moderne a été inauguré ce jour dans l’ancien abribus datant de l’Expo 64. Odile Meylan

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un café, un glacier ou une buvette qui a été choisi pour faire revivre l’ancien édicule de la Maladière, vestige de l’Expo 64, mais un projet artistique baptisé Maladière Moderne. «Une fusée à plusieurs étages», résume Tanguy Auffret-Postel. Son collectif Corridor, associé à l’artiste Bruno Aeberli et à l’association Ville en tête, dispose de quatre mois pour rabibocher les Lausannois avec leur architecture moderne.

Maladière Moderne est lancé ce vendredi 26 mars. Le projet se jouera en trois actes. Bruno Aeberli concevra une œuvre nouvelle à chaque fois, histoire de mettre en valeur «l’héritage architectural et la notion de modernité, de ruine ou de réaffectation». Ses premières réalisations sont appliquées sur les vitres de l’abribus. Elles sont illuminées la nuit. «Elles représentent ce qu’évoque cet édicule, lieu hors du temps, et ce qu’il symbolise. Elles sont comme des appliques murales, comme des coques de piscine», explique l’artiste.

Ces œuvres côtoient celles d’architectes suisses ou européens invités par le collectif Corridor. «Il s’agit d’un travail bien spécifique, visible depuis l’extérieur. Ces architectes ont été appelés à penser une transformation fantasmée des lieux, et à en proposer une nouvelle perception», précise Tanguy Auffret-Postel. Les premiers invités sont membres du bureau Sub Architectes (Paris et Berlin). Le vernissage a lieu ce vendredi 26 mars à 17 h 00. Il est doublé d’une conférence des architectes invités.

Pour tous les publics

Pour que Maladière Moderne s’adresse à tous les publics, Ville en tête propose un programme de méditation culturelle, comme des ateliers, des visites et des grands jeux pour les enfants et pour les familles. «Ces animations mettront en évidence de manière ludique la révolution symbolique qui s’est opérée avec l’apparition de l’architecture moderne», déclare Anne-Chantal Rufer (Ville en tête).