Cour pénale fédérale suisse – L’ancien chef de guerre libérien Alieu Kosiah condamné pour crimes de guerre Il a été reconnu coupable ce vendredi de multiples atrocités, notamment de meurtres, de viols et d’utilisation d’enfants soldats.

Un ancien chef de guerre libérien a été condamné ce vendredi à 20 ans de prison par un tribunal suisse, devenant ainsi le premier Libérien à être condamné pour des crimes de guerre commis pendant le conflit dans son pays.

La Cour pénale fédérale suisse a déclaré Alieu Kosiah, 46 ans, coupable de multiples atrocités, notamment de meurtres, de viols et d’utilisation d’enfants soldats, pendant la première des deux guerres civiles qui se sont succédé au Liberia et ont fait quelque 250.000 morts entre 1989 et 2003.

