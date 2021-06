Critique inattendue – L’ancien chef de l’armée torpille l’achat de 40 nouveaux avions André Blattmann estime qu’il vaut mieux se préparer à se défendre contre des drones et des missiles de croisière. Arthur Grosjean

André Blattmann, ancien chef de l’armée suisse, formule des critiques fondamentales à quelques jours de la décision du Conseil fédéral. (Photo archive). ARC Jean-Bernard Sieber VQH

En langage militaire, cela s’appelle un friendly fire, un tir ami. Ce tir n’a rien d’amical cependant, puisque cela signifie que des soldats se font canarder par leur propre camp. C’est un peu ce qui se passe avec André Blattmann, ancien chef de l’armée suisse aujourd’hui à la retraite.

À quelques jours du choix d’un nouvel avion de combat par le Conseil fédéral, on apprend que Blattmann a rédigé un brûlot de neuf pages remettant complètement en cause la doctrine de base de la défense aérienne suisse pour le futur. La «Neue Zürcher Zeitung» a dévoilé l’information ce lundi, et elle va certainement faire des vagues jusqu’au parlement.