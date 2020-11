Décès – L’ancien conseiller d’État Guy-Olivier Segond est mort La nouvelle du décès de l’ancien magistrat est tombée dans la soirée de jeudi. «GOS» aura siégé dix ans au Conseil administratif de la Ville, puis dix au Conseil d’État. Marc Bretton

Guy-Olivier Segond. Magistrat municipal et cantonal, il marqua l’histoire de la Genève des années 80 et 90. Photo: Laurent Guiraud. TDG

L’ancien conseiller d’État Guy-Olivier Segond est décédé. La nouvelle a d’abord couru dans la nuit de jeudi à vendredi avant d’être confirmée par diverses sources, dont celle de l’ancien conseiller national Manuel Tornare, qui lui a rendu hommage. On ignore les causes de son décès.

Tout au long de sa vie politique, Guy-Olivier Segond incarna une certaine Genève, protestante (il fut président de l’Église nationale), radicale, de ce radicalisme qui n’hésitait pas à se servir de l’État comme d’un instrument nécessaire pour bâtir le bien commun. Pragmatique, parfois machiavélique, le radical ne dédaignait d’ailleurs pas les alliances avec la gauche pour faire avancer ses projets. Dans les années 80 et 90, ces habiletés lui valaient les amères critiques des libéraux purs et durs, puis de l’UDC que ses positions pros européennes horripilaient. L’homme n’en avait cure. «La politique est l’art de rendre possible ce qui est nécessaire», disait-il.