Carnet noir – L’ancien conseiller d’État vaudois Marcel Blanc est mort Le gouvernement vaudois annonce le décès de l’homme politique survenu le 24 mars à l’âge de 88 ans. Etonam Ahianyo

Marcel Blanc fut conseiller d’État du 5 mars 1978 au 30 novembre 1991 DR

L’État de Vaud déclare avoir appris «avec une grande tristesse» le décès de Marcel Blanc, homme politique qui fut conseiller d’État du 5 mars 1978 au 30 novembre 1991.

Né le 12 mars 1935 à Brenles, près de Moudon, Marcel Blanc a démissionné au mois d’août 1991, en cours de législature.

Chef durant 13 ans du Département des travaux publics et de l’aménagement du territoire (l’actuel Département des infrastructures et des ressources humaines), il a en outre présidé le Conseil d’État à deux reprises, en 1982 et 1988.

Construction du Tramway

En quittant le gouvernement, Marcel Blanc avait exprimé une fierté particulière pour les importants dossiers qu’il avait eus à conduire. Parmi ceux-ci, on note en 1979, la loi sur le plan de protection de Lavaux suite à l’acceptation de l’initiative «Sauver Lavaux» par le peuple vaudois, la loi sur l’aménagement du territoire en 1985, de même que le Plan directeur cantonal (1987), sans oublier la construction du Tramway du sud-ouest lausannois, devenu le M1.

Le Conseil d’État tient à rendre hommage à Marcel Blanc pour son important engagement pour le Canton de Vaud, ses institutions et sa population. Au nom des autorités cantonales, le gouvernement présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.

