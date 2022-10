Malaise à Lucens – L’ancien home pourrait devenir un salon de passes Un salon de prostitution de 14 chambres avec bar de 15 places est à l’enquête publique et crée l’émoi dans la commune. Sébastien Galliker

L’ancien home Le Sagittaire, à Lucens, fait l’objet d’une enquête publique pour changement d’affectation en salon de prostitution de 14 chambres. JEAN-PAUL GUINNARD

«Cremo ferme et un bordel ouvre!» «ça doit plus rapporter que les produits laitiers», «j’espère que les autorités ne vont pas laisser faire ça». Depuis quelques jours, les commentaires pleuvent sur la page Facebook «T’es de Lucens si…». La raison? Un changement d’affectation d’un bâtiment de la route d’Yvonand, l’une des principales rues du bourg, est à l’enquête publique. En lieu et place de l’ancien home Le Sagittaire, ses propriétaires prévoient l’aménagement d’un salon de prostitution de 14 chambres et un bar de 15 places.