Depuis quelques jours, l’ancien Institut Jomini, qui a accueilli des volées d’élèves alémaniques de 1867 à 1975, disparaît sous les coups des pelleteuses. 24HEURES

«Trop bien!» De retour d’un cours de gymnastique, une dizaine d’élèves de la Fondation de Verdeil ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle école En Guillermaux qu’ils ont découverte le 11 mai dernier, à la reprise de l’enseignement présentiel. Après avoir découvert les locaux par le biais de photos ou de vidéos de leurs enseignants, leur entrée dans ces nouvelles pièces s’accompagne de la démolition de l’ancien Institut Jomini. L’imposante bâtisse donnant sur la rue d’Yverdon ne sera bientôt plus qu’un souvenir pour la quarantaine d’écoliers et la vingtaine d’accompagnants fréquentant les lieux, comme pour tous les Payernois.

Depuis quelques jours, les tuiles de la toiture sont en train d’être évacuées. Auparavant, le site a été entièrement désamianté et divers matériaux ont été triés. D’imposantes machines de chantier entreront prochainement à l’œuvre pour réduire la demeure en poussière. À terme, l’arrière de la parcelle sera privatisé. Cela concerne la nouvelle école de six salles de classe et trois salles spécialisées pour 1100 m² de plancher, mais aussi un jardin potager et une place de sport. À l’avant, là où se dressait le bâtiment historique, un parc public sera aménagé.

Encore des cartons

À l’entrée du nouveau bâtiment scolaire, des cartons de livres attendent encore de trouver place dans les rayonnages de la bibliothèque. «Tout comme le déménagement, prévu initialement pendant les vacances de Pâques, nous avons été freinés dans ces travaux par la pandémie. Des élèves viennent de commencer ces rangements», présente Stéphane Fontana, responsable du site.

Tout le rez-de-chaussée est prévu pour le secteur administratif, l’accueil collectif et des salles thérapeutiques, telles que logopédie et psychomotricité. Ouverte sur le réfectoire, la cuisine deviendra un atelier pour les jeunes apprenants du secteur de transition école métier (TEM). L’étage est dévolu à l’enseignement. Quant au petit pavillon extérieur qui subsistera, il abritera le service éducatif itinérant pour les 0 à 4 ans, actuellement ailleurs en ville, d’ici à la fin des travaux.

Au total, l’investissement consenti par la fondation est de l’ordre de 9,3 millions de francs, dont 8 pour les constructions, subventionnées à 80%. Pour aménager le nouveau parc public, la fondation a lancé une recherche de fonds. «L’idée du parc est de proposer diverses activités intégratives et multigénérationnelles, avec notamment une place de jeu adaptée et accessible aux enfants à mobilité réduite», décrit Cédric Blanc, directeur général de la fondation. La Commune de Payerne prépare un préavis pour débloquer un montant de 65’000 francs afin de soutenir la démarche. L’aménagement du parc devrait se terminer courant 2021.

Ouvert en 1867

Classé en note 4 du recensement architectural, l’institut Jomini a fait la renommée de Payerne durant plus de cent ans. Construite durant la première moitié du XIXe siècle, la demeure est transformée en lieu d’éducation par Charles-François Jomini en 1867. Durant de longues années, Willy et Herminie Treuthardt seront les directeurs des lieux, permettant d’accueillir des volées d’élèves alémaniques venus apprendre le français et se préparer aux carrières commerciales et techniques. Herminie était la petite-fille du fondateur, Charles-François Jomini. L’institut fermera définitivement ses portes le 21 mars 1975.

Ouvert en 1867, l’ancien Institut Jomini avait été racheté par l’ASA en 1978. Jean-Paul Guinnard

La parcelle de quelque 7600 m² sera rachetée courant 1978 par la Fondation des écoles ASA (Association suisse en faveur des arriérés), devenue la Fondation de Verdeil en 1993. Après avoir exploité deux sites à Rossens et à Henniez, la Fondation ASA trouvait ainsi un lieu mieux desservi en moyens de communication et les propriétaires pouvaient garantir le maintien d’un enseignement sur place. «C’est une chance extraordinaire de pouvoir mettre des enfants handicapés dans une maison qui a une âme et du caractère», relevait le quotidien «24 heures» du 27 avril 1978. Si l’objectif d’éducation persiste, l’Institut Jomini cède désormais le pas à l’école En Guillermaux.