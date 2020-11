Vente aux enchères à Vevey – L’ancien nid douillet de Freddie Mercury a trouvé preneur L’appartement montreusien dans lequel la star de Queen a passé la dernière année de sa vie a été adjugé à 2,5 millions de francs. L’heureux propriétaire est un Genevois. Christophe Boillat

L’appartement en attique se trouve au 3 e et dernier étage (au milieu à droite sur la photo) de la résidence Les Tourelles, immeuble Belle Époque érigé en 1900. DR – CARDIS-SOTHEBY’S MONTREUX

Un entrepreneur genevois de 61 ans a acquis mercredi à l’encan un bel appartement en attique, situé au 3e étage de la résidence Les Tourelles, sur le quai des Fleurs, à Territet (commune de Montreux). Au marteau, il a déboursé 2,5 millions de francs pour s’offrir ce beau bien de 207 m2 qui eut un hôte célèbre: Freddie Mercury. L’auteur-compositeur et chanteur du groupe de légende Queen y a vécu environ un an en 1991, soit l’année de sa mort survenue le 24 novembre. Il y a composé, et de là se rendait par les quais au studio d’enregistrement montreusien de Queen, situé quelques hectomètres.