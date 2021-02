Crise sanitaire à Yverdon-les-Bains – L’ancien patient Covid s’est mis au chevet des malades Hospitalisé ce printemps aux Établissements hospitaliers du Nord vaudois, Antoine Daridon a offert bénévolement ses services à l’hôpital pendant deux mois cet hiver. Frédéric Ravussin

Suite à l’interdiction des visites aux patients, l’Hôpital d’Yverdon a mis en place un projet pilote pour engager des bénévoles. Antoine Daridon a saisi cette opportunité. DR

En quatre semaines d’hospitalisation au printemps dernier aux Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), Antoine Daridon a eu tout «loisir» de comprendre l’isolement que le coronavirus impose aux patients. Lourdement touché par la maladie lors de la première vague, l’Yverdonnois a également saisi le rôle prépondérant joué par l’ensemble du personnel hospitalier dans sa guérison. «Et pas uniquement le personnel médical, mais bien l’ensemble des collaborateurs amenés d’une manière ou d’une autre à être en contact avec les malades», précise le quinquagénaire.

Placé sous assistance respiratoire pendant deux semaines, il est assommé par une fièvre de cheval continue pendant quinze jours. Elle ne descend jamais en dessous de 38° au plus fort de l’effet des Dafalgan et atteint souvent des pics à 41°. Ce business department and marketing manager pour une société active dans la mesure des champs magnétiques ne sait que trop bien que s’il a surmonté cette «expérience traumatisante», il le doit beaucoup à la bienveillance et à la présence du personnel. «C’est auprès d’eux que j’ai tiré l’énergie pour m’en sortir. Je leur en suis extrêmement reconnaissant.»

«On parle et puis on ne fait pas. Alors je me suis dit: maintenant, il faut passer à l’acte, et j’ai contacté l’hôpital.» Antoine Daridon, bénévole aux EHNV

À l’automne, alors qu’il a enfin récupéré totalement, la deuxième vague déploie ses effets. Ses déplacements professionnels auprès des clients étant limités par la pandémie, Antoine Daridon a du temps à disposition, dont il entend faire profiter l’hôpital en guise de remerciement. «On parle et puis on ne fait pas. Alors je me suis dit, maintenant, il faut passer à l’acte. J’ai contacté l’hôpital et leur ai dit que j’avais 20% de temps à leur consacrer, bénévolement.»

Le coup de main proposé en fin d’année dernière tombe à point nommé. Les EHNV viennent de mettre en place un projet pilote pour renforcer les équipes soignantes. «L’idée est que ces soutiens interviennent auprès des patients pour s’assurer qu’ils puissent garder le contact avec leurs proches et leur proposer un moment d’écoute», précise Loïc Favre, responsable communication des EHNV.

Pas de round d’observation

«Ces rencontres ont parfois donné lieu à des échanges plutôt denses», souligne Antoine Daridon. Son entrée en matière le met d’emblée au parfum, puisque derrière la première porte qu’il pousse, il trouve une personne âgée, toute seule, qui pleure dans son lit. «Comme elle n’avait pas compris que les visites étaient interdites, elle était fâchée que personne ne vienne la voir, que sa fille ait apporté des affaires personnelles sans venir lui rendre visite. À ce moment-là, je me suis dit que je n’étais pas équipé pour ça.»

Mais Antoine Daridon s’accroche. Et durant deux mois, jusqu’à fin janvier, il rend visite trois après-midis par semaine aux patients de l’Hôpital d’Yverdon. Il rencontre parfois des personnes en fin de vie ou totalement désorientées. Parfois des gens d’un certain âge dont le téléphone portable ne permet pas de passer des appels vidéo ou qui ne savent pas s’en servir. «Je les ai aidés. Je leur ai prêté mon propre téléphone pour qu’ils puissent contacter leurs proches. Ils m’ont montré leurs photos. Je les ai écoutés. Et puis, on s’échange des sourires. Parce que oui, on porte des maques, mais pour l’avoir vécu au printemps, je sais qu’on voit les sourires se dessiner derrière ces bouts de tissu.»

Sérénité apportée

Les échanges sont riches, offrant à des personnes esseulées un moment de partage privilégié, leur apportant aussi de la sérénité. «Ce sont des rencontres toutes simples, qui font du bien», témoigne une patiente, la voix empreinte d’émotion.

Mais le bénévole doit aussi faire face à des patients fâchés contre le monde entier. Et contre lui, par conséquent. «Un jour, une dame m’a dit, avant que je lui parle, qu’elle en avait marre que je lui demande si elle avait reçu des nouvelles de ses proches, que de toute manière, ils n’en prenaient pas.» Il parvient malgré tout à l’apaiser. Et ensemble, ils téléphonent à son fils. «C’est à ce moment-là qu’elle apprend que son époux était aussi hospitalisé et qu’elle a compris pourquoi il n’avait pas pu la contacter…»