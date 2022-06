De la pizza à l’hôtellerie de luxe. On pourrait résumer le parcours de Mohamed Bakhaouch par ces deux extrémités. Arrivé à la vingtaine à Gryon pour une saison comme pizzaiolo, il se retrouve à 32 ans à la tête des Mazots du Clos, à Villars-sur-Ollon. Deux ans plus tard, il vient d’y lancer le premier café littéraire de la station.

«Ce n’est pas mon histoire qui est intéressante, mais les moyens que je me suis donnés pour la vivre et en arriver là.» Ce qui le gêne le plus dans l’exercice que nous lui soumettons, c’est finalement que, d’habitude, c’est lui qui se nourrit des expériences des autres pour avancer et progresser. Mohamed Bakhaouch est un ambitieux modeste et un modeste ambitieux.