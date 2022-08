Sauvetage en mer d’Arabie – L’ancien PlanetSolar s’est échoué au sud de Mumbai Le catamaran qui avait été stoppé en Inde en raison d’avaries a subi une explosion vendredi dans la nuit. L’équipage a été héliporté. Il est sain et sauf. Yves Merz DÉVELOPPEMENT SUIT

Porrima, l’ancien PlanetSolar, est échoué sur la côte indienne au sud de Mumbai, près d’Alibag Taluka. DR

Raphaël Domjan, qui a réalisé le premier tour du monde à l’énergie solaire entre septembre 2010 et mai 2012 à bord du catamaran MS PlanetSolar, a posté sur les réseaux sociaux que le bateau s’était échoué vendredi au sud de Mumbai, alors qu’il faisait route pour les Maldives. Les membres de l’équipage ont été secourus par les garde-côtes indiens.

Rebaptisé Porrima et battant pavillon suisse, le catamaran avait dû faire halte au large de Mumbai en raison d’avaries diverses (fuites d’eau, black-out électriques, toilettes hors d’usage, convertisseurs, endommagés, climatisation en panne…). La Genevoise Carolina Gonzales, capitaine en second, avait alerté Gunter Pauli, président de la Fondation Porrima, propriétaire du bateau, qui avait mal pris la chose. Ce dernier avait même déposé une plainte auprès de la police cantonale vaudoise contre la capitaine en second, pour «soustraction de chose mobilière». En clair: un vol de bateau.

Abo Grandeur et décadence L’ancien PlanetSolar prend l’eau au large de Mumbai Selon l’«Hindustan Times», de New Delhi, le sauvetage de l’équipage a été difficile en raison d’une mer très agitée et de vents violents. Le journal cite les noms des membres de l’équipage. Celui de Carolina Gonzales n’y figure pas. L’article indique que deux des membres d’équipage avaient reçu une autorisation d’atterrissage temporaire le jeudi et ont pu quitter le bateau. Le capitaine et sa seconde avaient aussi alerté les autorités consulaires suisses en Inde et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Contactée, Carolina Gonzales n’a pas encore répondu à nos appels.

