Accusations de viols – L’ancien présentateur PPDA exprime sa révolte et nie Patrick Poivre d’Arvor a réagi aux accusations de viols de l’écrivaine Florence Porcel. Il se dit stupéfait et défend n’avoir «jamais obligé quiconque à une relation sentimentale, ni bien évidemment à une relation sexuelle».

Patrick Poivre d’Arvor, ancien présentateur du Journal de 20h de TF1 , a réagi aux accusations de viols avec un texte publié sur Facebook où il nie tout. AFP

L’ancien présentateur vedette du journal télévisé le plus regardé en France, Patrick Poivre d’Arvor, a nié toute forme d’emprise ou de contrainte vis-à-vis d’une écrivaine, Florence Porcel, qui l’accuse de viols, et s’est dit «révolté», dans un texte publié sur sa page Facebook.

Florence Porcel a porté plainte pour viol contre l’ancienne vedette de la télévision, des accusations qu’elle dévoile dans un roman, «Pandorini», sorti début janvier.

«Il n’y a jamais eu aucune forme d’emprise, ni a fortiori de contrainte», affirme Patrick Poivre d’Arvor dans un texte publié vendredi soir. «Les écrits de Madame Florence Porcel que j’ai conservés, pour la plupart postérieurs à ses accusations, le prouveront amplement», ajoute-t-il.

«De toute ma vie je n’ai jamais obligé quiconque à une relation sentimentale, ni bien évidemment à une relation sexuelle», écrit encore l’ancien présentateur du journal de TF1.

«Recherche de notoriété»

Il dénonce à ce propos, comme il l’a déjà fait via son avocat, l’utilisation faite de sa personne «pour assurer la promotion d’un roman».

«La recherche de notoriété n’excuse pas tout. Pas davantage la fascination pour ce qui brille», écrit le journaliste, âgé de 73 ans.

Il reconnaît avoir entretenu une relation «confraternelle» avec l’autrice, affirmant l’avoir même défendue à plusieurs reprises.

«Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables», écrit-il, ajoutant se tenir à la disposition des enquêteurs pour «rétablir son honneur et la vérité des faits».

Enquête préliminaire

Le parquet de Nanterre a indiqué jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire après cette plainte. Florence Porcel reproche au journaliste et romancier un rapport sexuel non consenti en 2004, et de lui avoir imposé une fellation en 2009.

Depuis le début de l’année, les accusations de viol ou d’agression sexuelle concernant des personnalités du monde de la culture ou de la politique se succèdent en France, entraînant l’ouverture d’enquêtes judiciaires.

