Pérou – L’ancien président Vizcarra interdit de fonctions politiques Impliqué dans un scandale lié à la vaccination contre le Covid-19, l’ancien président Martin Vizcarra a été destitué en novembre 2020 par le Congrès.

L’ancien président Martin Vizcarra, ici le 9 novembre 2020 à Lima, nie avoir été vacciné de manière irrégulière. AFP

Le Congrès péruvien a décidé vendredi d’interdire à l’ancien président Martin Vizcarra, impliqué dans un scandale lié à la vaccination contre le Covid-19, d’exercer des fonctions publiques pendant dix ans. La décision a été adoptée lors d’une session virtuelle de plus de cinq heures du Congrès, par 86 voix sans aucune voix contre et aucune abstention.

Martin Vizcarra ne pourra donc pas occuper le siège de député qu’il a remporté lors des élections législatives qui se sont tenues dimanche dernier en même temps que le premier tour de l’élection présidentielle. Devenu président en 2018, Martin Vizcarra a été destitué en novembre 2020 par le Congrès sur des accusations de corruption qu’il nie.

Avant l’ouverture vendredi de la session du Congrès, il a nié toute validité au processus engagé contre lui. «Le Congrès commet un délit d’abus d’autorité en poursuivant sa session sans me permettre d’exercer mon droit de me défendre, en violant le processus normal. Le Congrès n’est pas au-dessus des lois et de la Constitution», a écrit l’ancien président sur Twitter.

Après l’annonce de la décision à son encontre, Martin Vizcarra s’est montré résolu à la combattre. «Nous n’avons aucun doute que cette situation va se renverser. Ce Congrès est délégitimé. Nous allons en appeler aux instances nationales et internationales», a-t-il déclaré à la presse devant son domicile à Lima. «Nous avons déjà présenté un recours devant le pouvoir judiciaire, et une requête a été présentée devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme», a-t-il dit.

«Vacunagate»

Outre Martin Vizcarra, le Congrès a sanctionné deux anciennes ministres de l’actuel président par intérim Francisco Sagasti, accusées comme l’ancien président de s’être fait vacciner de manière abusive. Pilar Mazzetti, qui était ministre de la Santé, et Elizabeth Astete, qui était ministre des Relations extérieures, se voient privées de la possibilité d’exercer des fonctions publiques, la première pour huit ans et la seconde pour un an.

Toutes deux avaient démissionné en février dernier lorsqu’il avait été révélé qu’elles faisaient partie d’un groupe de 470 personnes qui s’étaient fait vacciner secrètement contre le coronavirus avant le début officiel de la campagne d’immunisation.

Le scandale, baptisé «Vacunagate» («vacuna» signifie «vaccin»), a impliqué entre autres des fonctionnaires, des diplomates et des hommes d’affaires. Le parquet a ouvert en février une enquête sur Martin Vizcarra et d’autres personnalités dans ce dossier. L’ancien président nie avoir été vacciné de manière irrégulière. Il affirme que son frère, son épouse et lui ont été volontaires pour un essai clinique avant le lancement officiel de la campagne de vaccination.

