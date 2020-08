Valse à Saint-François – L’ancienne brasserie de la place deviendra pharmacie Il aura fallu trois ans et demi pour que le numéro 5 retrouve des locataires. Qui ne sont autre que les voisins, Amavita. Cindy Mendicino

La pharmacie va reprendre les locaux de l’ancienne Brasserie de Saint-François. Odile Meylan

«Immeuble commercial historique prestigieux bénéficiant d’un emplacement de premier plan au centre de Lausanne. Année de construction: 1913. Année de rénovation: 1989/2004.» Voilà ce que dit le site de PSP Swiss Property au sujet de son immeuble du 5, place Saint-François à Lausanne.

C’est de l’ancien Café de Saint-François et de ses 5908 m2 de superficie dont il est question ici. L’enseigne ouverte en 1914 par Henri-Gustave Manuel est vide depuis début 2017. Tel ne sera plus le cas dès avril 2021.

PSP Swiss Property et le groupe Galenica confirment que c’est la pharmacie Amavita qui y prendra ses quartiers. Et quittera donc ses locaux adjacents au numéro 6. Mais la pharmacie n’occupera pas l’ensemble des surfaces.

«Nous avons pendant un temps cherché à louer les trois niveaux. Mais c’est vraiment très grand et cela ne correspond plus au marché de retail classique, explique Peter Cloet, de PSP Swiss Property. Et nous n’avons pas obtenu de garanties de pouvoir maintenir une terrasse aussi grande qu’auparavant. Cela ne convenait dès lors plus.»

L’ancienne Brasserie de Saint-François a ainsi été démantelée. Le sous-sol et le rez seront occupés par Amavita alors que l’étage sera transformé en bureaux. Des travaux sont encore en cours.

Si le loyer est tenu secret, Peter Cloet assure qu’il correspond aux prix du quartier. Celui-ci va donc bientôt voir un déménagement, mais c’est désormais un autre local, celui du numéro 6, qui n’a pour le moment pas de repreneur connu.