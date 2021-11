Nouveau livre d’Anne Bornand – L’ancienne préfète de Lausanne change de style et dégaine sa plume glaçante La vie n’a pas été toujours tendre avec Anne Bornand, qui a trouvé son salut dans l’écriture. Son dernier roman, «Angoisse mortifère», est un clin d’œil à Morges, sa ville d’adoption. Marine Dupasquier

Anne Bornand a semé des graines morgiennes dans son dernier roman, «Angoisse mortifère», un thriller psychologique qui se déroule sur les bords du Léman. Patrick Martin

On retrouve Anne Bornand chez Fornerod, à Morges, parce qu’elle dit «préférer les tea-rooms aux cafés». Avec ses lunettes tendance et sa montre connectée, elle balaie les clichés sur les retraités d’un revers de main. Puis elle désigne la librairie Payot, à un jet de pierre de là, où elle a dédicacé une semaine plus tôt son dernier thriller psychologique, «Angoisse mortifère». Un titre glaçant pour un polar à la sauce lémanique, où l’on décèle la patte de l’auteure morgienne, bien plus obscure qu’elle n’apparaît.

Car derrière son beau sourire et son petit air de «grand-maman gâteau» attachant, elle admet volontiers sa facette sombre. «Je ne me verrais jamais écrire un roman fleur bleue, assure-t-elle. J’exprime toujours une certaine souffrance humaine dans mes romans.»