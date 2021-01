Commerce de détail – Landi, l’ancien repaire de paysans, a conquis les foules À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle Landi à Perroy, retour sur une saga étonnante, celle d’une petite coopérative d’agriculteurs qui a osé voir les choses en grand depuis la fin des années 80. Marine Dupasquier

En raison du Covid, les articles jugés non essentiels ne pourront être mis à la vente. Il s’agit d’environ 15% de l’assortiment du magasin de Perroy. Christian Brun

C’est une success story à la sauce helvétique, celle d’une société de petites coopératives d’agriculteurs qui a tracé son chemin jusqu’à se faire une place dans le monde souvent impitoyable de la grande distribution. Aujourd’hui, près de 250 magasins Landi ont vu le jour en Suisse, des enseignes facilement repérables pour l’œil affûté des clients fidèles. «C’est le nouveau concept national qui apporte un sentiment de familiarité», précise le directeur de Landi La Côte SA, Jean-Marc Chollet.

À Perroy, la succursale qui avait fermé ses portes pour être démolie a eu le temps de faire peau neuve et a rouvert ce matin, dévoilant une surface de vente presque triplée et un parking agrandi. «Les Perrolans se réjouissent beaucoup de cette inauguration», souligne le directeur. Une phrase qui n’est pas anodine, même si elle ne surprend plus vraiment: si la Landi a sensiblement élargi sa clientèle, celle-ci était à l’origine composée exclusivement d’agriculteurs.