Haras national d’Avenches – L’âne «Balou» est prêt pour sa première Saint-Nicolas Successeur de «Babalou», l’âne des Pyrénées «Balou» portera l’évêque de Myre samedi lors de la fête du saint patron de Fribourg. Sébastien Galliker

Ici sous la conduite de son écuyère Lara, l’âne «Balou» s’entraîne tous les jours au Haras national d’Avenches en vue du cortège de la Saint-Nicolas de Fribourg. JEAN-PAUL GUINNARD

Depuis plus d’un siècle, le rendez-vous draine des milliers de Fribourgeois dans les rues de leur capitale chaque premier samedi de décembre. Sur le dos d’un âne, un étudiant du Collège Saint-Michel revêt le long manteau rouge, la crosse, la mitre et l’imposante barbe blanche de saint Nicolas, le saint patron de la cité, pour rejoindre la cathédrale et y haranguer la foule lors d’un discours.