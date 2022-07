Euro – L’Angleterre en force, la Norvège d’Ada Hegerberg éliminée Les Anglaises ont assuré leur première place du groupe A de l'Euro 2022 en giflant l'Irlande du Nord (5-0) à Southampton. La grosse surprise est venue de Brighton, où l'Autriche a sorti la Norvège (1-0). Robin Carrel Southampton

Beth Mead a inscrit son 5e but dans la compétition. AFP

L'arbitre suisse Esther Staubli - excellente une nouvelle fois - en a pris plein les oreilles, au cours de cette rencontre disputée devant 30'785 spectateurs en folie. Adulée à la 6e minute pour avoir sifflé un penalty consécutif à une main nord-irlandaise, elle a été conspuée à la 7e pour être allée l'annuler après avoir visionné la vidéo à la suite d'une main... anglaise quelques secondes auparavant.

Cet incident de parcours n'a pas franchement ralenti des «Lionesses» totalement irrésistibles depuis deux matches, même si elles ont dû se montrer un peu patientes. Ellen White et Lucy Bronze ont chacune manqué une montagne lors de la première demi-heure. Les Anglaises ont définitivement fait rugir le St-Mary's Stadium à la 40e, sur une amour de frappe enroulée de Fran Kirby en pleine lucarne.

L’Autriche solide

Le rouleau-compresseur anglais était lancé et rien n'a pu l'arrêter. Beth Mead – son cinquième but déjà dans le tournoi – a inscrit le 2-0 d'un astucieux plat du pied juste avant le thé (44e), puis c'est Alessia Russo (48e) qui a alourdi la marque de la tête. La plus belle réalisation de la soirée a été plantée par cette dernière, cinq minutes plus tard. L'attaquante de Manchester United a scoré le 4-0 à la suite d'un «contrôle roulette» exceptionnel. La soirée s'est malheureusement terminée sur un auto-but venu d'ailleurs de Kelsie Burrows (76e).

Ada Hegerberg et les Norvégiennes n’ont jamais trouvé l’ouverture face à l’Autriche. AFP

Arrivées en outsiders en Angleterre, les Norvégiennes d'Ada Hegerberg ne pensaient certainement pas devoir faire leurs valises le 15 juillet déjà. Elles ne se sont, semble-t-il, jamais remises de l'humiliation face à l'Angleterre de la deuxième journée (8-0). Vendredi, elles se sont inclinées contre la surprenante Autriche au cours de ce huitième de finale inofficiel. C'est Nicole Billa (37e) qui a inscrit le seul but de la partie

