Des dizaines de cas d’une maladie qui affecte des cellules sanguines, les fonctions hépatiques et rénales ont été découverts dans deux provinces chinoises.

Les infections au nouveau virus ont été constatées dans les provinces du Shandong et du Henan.

Plusieurs dizaines de personnes en Chine ont contracté un nouveau virus, baptisé Langya, d’origine animale. Les scientifiques écartent à ce stade le risque de transmission interhumaine.

Le virus Langya henipavirus (LayV) provoque chez l’homme des symptômes tels que fièvre, fatigue, toux, nausées et maux de tête. Les scientifiques supposent que la musaraigne, un petit mammifère au museau pointu, pourrait être l’animal qui a permis sa transmission à l’être humain.





Les infections ont été constatées dans les provinces chinoises du Shandong (est) et du Henan (centre). Trente-cinq personnes ont été contaminées en Chine, selon un rapport publié début août par le New England Journal of Medicine (NEJM), une revue médicale de référence aux États-Unis.