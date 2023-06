Faune indigène – L’animal de l’année Pro Natura est enfin de sortie Les occasions d’admirer l’oedipode turquoise ne sont pas légion. On peut observer cet insecte durant l’été, notamment sur les sols pauvres du pied du Jura. Frédéric Ravussin

C’est en se projetant en l’air – par exemple pour fuir un danger – que l’oedipode révèle sa beauté. WOLFGANG HOCK / Pro Natura

Parfois, il faut savoir s’armer de patience. Début janvier, Pro Natura faisait de l’oedipode turquoise son «Animal de l’année 2023», notamment pour sensibiliser la population à l’habitat naturel de ce criquet, considérablement détruit au cours de ces 100 dernières années. Mais quand l’association l’a annoncé, le futur insecte n’était encore qu’un des 120 œufs minuscules enfouis sous la terre depuis la fin de l’été par une femelle qui succombera aux premiers gels automnaux. Éclos pour les premiers d’entre eux courant avril, ces orthoptères ont enfin atteint une taille suffisante – soit les 2 à 3 centimètres qu’ils mesurent une fois arrivés à maturité – pour être observés.

«Thermophile et héliophile, l’oedipode apprécie les surfaces arides où la végétation est rare.» Antoine Gander, biologiste

Encore faut-il que cet insecte, qui se distingue des sauterelles par la taille plus modeste de ses antennes, y mette un peu du sien. Et que l’on se trouve sur les trop rares biotopes qui lui conviennent. «Thermophile et héliophile, il apprécie les surfaces arides où la végétation est rare», explique le biologiste yverdonnois Antoine Gander. Surtout observable en Valais et au Tessin, il est bien présent sur sol vaudois, principalement le long du pied du Jura, au sud de la Riviera et dans le Chablais. «Quand on se promène en été le long des chemins caillouteux exposés au soleil de ces régions, il y a de fortes chances que l’insecte qui s’envole à notre approche soit un oedipode turquoise», reprend Antoine Gander.

C’est à ce moment-là que son nom s’explique. Car au moment où il se projette en l’air, l’oedipode déploie ses ailes, faisant scintiller leur couleur bleue bordée de noir. Le moment est furtif. Quelques mètres plus loin à peine, il retrouve le plancher des vaches au prix d’un virage serré, révélant alors une autre de ses caractéristiques: son experte maîtrise du camouflage qui le rend presque impossible à remarquer. C’est le reste de sa livrée qui le lui permet, car elle s’adapte à son environnement un peu à la manière du caméléon.

Le chaud: oui mais pas trop

Appréciant le chaud et le sec, celui qu’on appelle aussi criquet à ailes bleues fait partie des espèces à qui le changement climatique pourrait profiter, alors qu’il est potentiellement menacé. Mais pour Pro Natura, mieux vaudrait que l’on restaure les zones alluviales et prairies sèches à végétation clairsemée qui constituaient son biotope originel. La majorité des insectes – dont le 60% des espèces est menacé en Suisse – en bénéficierait. À commencer par toutes celles dont les larves ont besoin d’eaux fraîches et propres pour se développer, tout comme de prairies et forêts de haute qualité écologique.

En outre, l’oedipode turquoise apprécie la chaleur, mais pas à l’excès. Son environnement doit lui offrir une strate herbacée clairsemée. Pour assurer à ce phytophage de quoi se sustenter, mais également de quoi protéger son organisme à sang froid d’un réchauffement trop extrême.

Arrivé à taille adulte, l’oedipode mesure environ 2 centimètres. CHRISTIAN ROESTI / Pro Natura

