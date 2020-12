Climat – L’année 2020 sera probablement l’une des trois plus chaudes La température calculée pour 2020 devrait être supérieure de 1,2° C par rapport à la période préindustrielle.

Le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) Petteri Taalas (à droite ici avec le conseiller fédéral Alain Berset) appelle à davantage d’efforts contre le réchauffement climatique dans les différents pays (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L’année 2020 sera probablement l’une des trois plus chaudes jamais observées. Toutes celles qui ont suivi l’accord de Paris ont été plus affectées par le changement climatique, a fait remarquer mercredi à Genève l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Cette année, la température devrait être supérieure de 1,2° C par rapport à la période préindustrielle, explique le secrétaire général Petteri Taalas. Il ajoute que la menace que ce chiffre dépasse 1,5° C d’ici quatre ans est d’environ 20%. La situation n’est pas cohérente avec l’accord de Paris et «davantage d’efforts sont requis», explique également le secrétaire général.

Les données de cette année se rapprochent de celles records de 2016 et dépassent pour le moment celles de l’année dernière, alors même qu’un épisode de courant froid La Niña est observé actuellement. La chaleur à la surface des océans a atteint des sommets et plus de 80% de ces zones ont fait face à une canicule marine, selon l’évaluation provisoire du climat, sur des indications qui portent jusqu’à fin octobre.

L’Arctique transpire

Les conséquences pour les écosystèmes ont été importantes, alors que ceux-ci souffrent déjà de l’absorption de près d’un quart des concentrations de CO2. Malgré les restrictions et confinements liés à la pandémie, les émissions ont augmenté, avait affirmé il y a quelques semaines l’OMM.

Les situations extrêmes ont notamment à nouveau affecté l’Arctique, qui s’est réchauffé deux fois plus rapidement que la moyenne depuis environ 35 ans. La banquise dans cette zone a été la moins importante jamais observée pour juillet et octobre et la deuxième la moins épaisse pour septembre. Autre problème, incendies, ouragans et inondations ont été répandus et ont fait des centaines de victimes.

Des millions de personnes ont été affectées et environ dix millions d’entre elles ont notamment été déplacées, selon des données qui portent jusqu’à fin juin. La pandémie a empêché de lancer des évacuations adaptées dans certains pays avant des désastres naturels, en raison de la distanciation physique préconisée.

ATS/NXP