L’invité - L’année 2021 pourrait rester dans les mémoires

L’année qui se termine aura été riche en événements sociaux et politiques. Le millésime 21 pourrait marquer la mémoire démocratique dans notre pays.

La pandémie qui rythme l’ensemble de la planète, avec une intensité variable, accompagne désormais notre quotidien. Les gestes barrières se sont imposés dans nos relations sociales en perturbant notre perception des autres. L’horizon semble s’être réduit à une question générique: amis ou ennemis? Des valeurs fondamentales partagées quasi unanimement sont interrogées, quand elles ne sont pas remises en question.

Contester la légitimité d’une votation parce que les résultats issus des urnes ne correspondent pas à son opinion, sans pouvoir produire le début d’une preuve, constitue un déni de démocratie. Ces mouvements, comme Mass-Voll, sont certes marginaux, mais ils contribuent à une vision dichotomique de notre société: ceux qui ne sont pas de mon avis sont contre moi.

«Autre fait inquiétant, la multiplication des menaces personnelles à l’égard des personnalités, en particulier politiques.»

La pandémie a contribué à ce besoin de démarcation dans les idées. Elle n’en est pas à l’origine. Des doutes quant aux manipulations avaient déjà été évoqués précédemment, mais à une échelle plus locale. En 2017, le vote sur le rattachement de Moutier au canton du Jura avait été contesté par les perdants. L’instruction judiciaire avait montré quelques irrégularités mineures. La nouvelle consultation intervenue cette année avait confirmé le résultat, en amplifiant l’écart des voix. Le climat politique était très tendu.

Autre fait inquiétant, la multiplication des menaces personnelles à l’égard des personnalités, en particulier politiques, proférées durant les campagnes des votations. Ici encore la loi Covid-19 n’est pas singulière. Les deux initiatives contre le recours aux pesticides et autres produits adjuvants soumises en juin de cette année avaient, elles aussi, entraîné des actions violentes, dénoncées de part et d’autre. Les taux de participation à toutes ces consultations populaires étaient élevés, traduisant la passion populaire.

D’importants défis à relever

2021 marque-t-elle un tournant dans la manière de vivre la démocratie? Les nombreux changements que nos sociétés connaissent, et sont encore plus susceptibles de vivre à l’avenir, rendent fragiles les équilibres qui ont prévalu. Les défis à relever sont importants, qu’ils soient climatiques, sanitaires, énergétiques, mais aussi et surtout en termes de justice sociale. Leur reconnaissance comme leur priorisation ne font de loin pas l’unanimité.

L’année qui se termine risque bien de n’être que la première d’une série durant laquelle les fronts vont se durcir, les choix se faire déterminants. Désormais, il ne s’agira plus de gérer, mais bien de prévoir, d’anticiper face à des incertitudes de plus en plus marquées. Le retour incontournable du politique en quelque sorte.

