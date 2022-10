Édition de transition – L’année particulière de BD-FIL finit avec une «monstre teuf» Conférences, ateliers et dédicaces sont au programme de ce week-end lausannois, avec une trentaine d’artistes suisses et quelques artistes internationaux. Stéphanie Arboit

L’affiche de l’événement de ce week-end, «la monstre teuf», qui vient clore une édition un peu particulière de BD-FIL, dite de transition. BD-FIL

Cette année, BD-FIL n’a pas pu se tenir comme d’habitude, assez logiquement après le licenciement il y a une année de son ex-directeur, Dominique Radrizzani, et la nomination, cet été seulement, des deux nouvelles directrices, Léonore Porchet et Gaëlle Kovaliv. Cette édition, dite de transition, s’est donc déroulée au gré de plusieurs événements étalés sur plusieurs mois.

La thématique était placée sous le thème des monstres, et se clôturera ce week-end, Halloween tombant à point nommé pour célébrer une dernière fois les ectoplasmes et autres croque-mitaines, pour un week-end intitulé «La monstre teuf».

À cette occasion, une trentaine d’artistes suisses et quelques artistes internationaux seront en dédicace à l’Espace Amaretto (de 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h), parmi lesquels Christophe Bertschy, Marion Canevascini, Emilien Davaud, Krum, Maou, Thomas Ott, Mélanie Richoz ou Tom Tirabosco. Le festival se plaît à souligner que les auteures et auteurs seront «défrayés pour la première fois lors des séances de signatures».

Conférences et ateliers

Des conférences et ateliers sont également prévus tout au long du week-end. «Après le primé et très remarqué «Siècle d’Emma», qui retraçait les temps forts du XXe siècle en Suisse, le duo d’auteurs Fanny Vaucher et Eric Burnand signe une nouvelle bande dessinée qui restitue le XIXe siècle des libertés naissantes», annonce le programme. L’occasion de rencontrer les auteurs samedi pour leur demander comment leur nouvelle BD, en planches aquarelles, a été conçue (samedi à 13h30).

Daniel Pellegrino, éditeur indépendant et cofondateur des Éditions Atrabile, viendra, lui, parler du quart de siècle que vient de vivre sa maison d’édition, passant par ses réussites, ses échecs ou ses projets.

Les ateliers BD (places limitées) seront menés par Adrienne Barman (samedi à 14h), Marcel Barelli (dimanche à 13h30) et Marimo (dimanche à 15h30). À noter aussi la soirée dansante du samedi soir (22h-2h), précédé de l’apéritif offert par la Ville (18h).

