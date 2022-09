Référendums en Ukraine – «L’annexion de ces territoires permet à Poutine de sauver la face» Les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia vont voter leur intégration à la Russie. Mais Kiev fera tout pour les récupérer, estime Carole Grimaud Potter. Andrés Allemand Smaller

Un volontaire distribue des posters et rubans aux couleurs de la Russie appelant à participer au référendum de rattachement à la Russie dans la région de Louhansk. 22 septembre 2022. KEYSTONE

Oui ou non, voulez-vous être annexés par la Russie? De vendredi à mardi, des référendums se tiennent dans les quatre régions d’Ukraine contrôlées par les troupes de Moscou: les deux oblasts du Donbass – Donetsk et Louhansk – et ceux de Kherson et Zaporijjia, territoires méridionaux stratégiques bordant la mer d’Azov et la mer Noire. Pourquoi maintenant, et qu’est-ce que ça change? Décryptage avec Carole Grimaud Potter, professeure à l’Université de Montpellier et fondatrice à Genève du Centre de recherche sur la Russie et l’Europe de l’Est (CREER).