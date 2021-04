Schenk a annoncé que ses achats de raisin et de moût auprès de vignerons locaux seront réduits de 10% à 20%. Un problème pour les producteurs?

C’est une très mauvaise nouvelle, même si elle ne me surprend pas. Je comprends la logique de l’entreprise qui a toujours bien joué le jeu d’acheter et d’encaver les récoltes sans avoir toujours la garantie de revendre le vin à un bon prix. Le problème de se retrouver avec des stocks d’invendus se répète, et la pandémie ne va pas aider. Mais cette décision ne fera que reporter le problème chez les producteurs. Ceux qui vendaient déjà une partie de leurs produits devront vendre un plus gros volume de bouteilles, et ceux qui livraient toute leur récolte en raisins ronds devront trouver des acheteurs. Ils trouveront des professionnels pour vinifier leur récolte et la mettre en bouteilles, mais ce sera à eux de les vendre ensuite. Un métier qu’ils ne connaissent pas. On va se retrouver trop nombreux sur le marché. À titre personnel, je vais aussi être impacté. Et attention, je connais des caves plus petites que Schenk qui ont déjà annoncé à leurs fournisseurs qu’ils devront diminuer leurs volumes.