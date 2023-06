Abbatiale de Payerne – L’antenne 5G aurait gâché la vue sur le bourg médiéval L’opérateur Salt prévoyait de construire un mât d’une vingtaine de mètres. L’Exécutif a mis son veto. La justice confirme. Sébastien Galliker

Sur la route de Neuchâtel, un gabarit simule toujours l’impact visuel qu’aurait dû avoir l’antenne de téléphonie sur l’abbatiale de Payerne. JEAN-PAUL GUINNARD

«Comment les moines des différents sites clunisiens ont-ils réussi à rester connectés les uns aux autres, sans les solutions offertes par nos réseaux de communication, de transport et d’informations modernes?» Comme d’autres, la réponse à cette question sera à découvrir du 17 juin au 18 février 2024, dans le cadre d’une exposition temporaire de l’abbatiale de Payerne, nommée «Cluny #tousconnectés: le réseau des sites clunisiens au Moyen Âge». Quelques siècles plus tard, Salt, opérateur de téléphonie mobile, aurait bien voulu renforcer ces connexions. Mais la Cour de droit administratif et public (CDAP) du canton de Vaud confirme le jugement de la Municipalité locale de refuser le permis de construire d’une nouvelle antenne 5G.